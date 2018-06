Reiskok Anthony Bourdain dood

De Amerikaanse kok Anthony Bourdain is dood. Hij maakte verscheidene seizoenen van het populaire televisieprogramma No Reservations, dat ook in Nederland werd uitgezonden. Daarin reisde hij de wereld over om plaatselijke gerechten te proberen.

Bourdain (61) heeft zelfmoord gepleegd, laat zijn werkgever CNN weten. Hij was in Frankrijk om een aflevering voor de zender op te nemen. Een goede vriend vond de kok bewusteloos in zijn hotelkamer.