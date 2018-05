Vertrouweling Kim Jong-un onderweg naar VS voor topoverleg

Kim Yong-chol, een belangrijke vertrouweling van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is onderweg naar de Verenigde Staten. President Trump kondigde zijn komst gisteren aan op Twitter. Vandaag werd hij op de luchthaven van Peking gezien. Hij zal naar verwachting in New York praten met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo.

De ontmoeting volgt kort op het afblazen van het topoverleg tussen president Trump en Kim Jong-un, komende maand in Singapore. President Trump blies die bijeenkomst af, maar hield de deur op een kier. Ook Kim zei dat hij gebrand blijft op een ontmoeting en er zijn nu Amerikaanse diplomaten in Noord-Korea om de top toch te laten doorgaan.

Aangenomen wordt dat Kim Yong-chol en Pompeo over de topontmoeting tussen Trump en Kim zullen spreken.

Cyberaanval op Sony

Kim Yong-chol is een topfunctionaris binnen de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij en is verantwoordelijk voor de diplomatieke relatie met Zuid-Korea. De 72-jarige oud-spion vergezelde Kim Jong-un de afgelopen maanden bij al diens bezoeken aan Zuid-Korea en China. Ook was hij in februari bij de slotceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang.

Buiten Noord-Korea is Kim Yong-chol een controversiƫle figuur. Toen hij in 2010 nog een topmilitair was, zat hij vermoedelijk achter twee aanvallen waarbij vijftig Zuid-Koreanen omkwamen. Ook wordt hij gezien als een van de verantwoordelijken voor de cyberaanval op filmproducent Sony in 2014. De afgelopen jaren troffen de VS en Zuid-Korea diverse sancties tegen hem.

Rusland heeft ook bekendgemaakt deze week te zullen spreken met Noord-Korea. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken reist donderdag naar Noord-Korea. Hij zal er onder meer spreken over "de situatie op het Koreaanse schiereiland".