Kim blijft gebrand op ontmoeting met Trump

Kim Jong-un hoopt nog steeds dat een ontmoeting met Donald Trump door kan gaan. De Noord-Koreaanse leider heeft tijdens onverwacht topoverleg met de Zuid-Koreaanse president Moon gezegd dat hij gebrand blijft op overleg met de VS, meldt het Noord-Koreaanse persbureau KCNA een dag na de ontmoeting.

Moon ontmoette Kim gisteren in het dorp Panmunjom op de grens tussen beide Korea's. Het was de tweede keer in korte tijd dat ze elkaar spraken en de eerste keer dat leiders van Noord- en Zuid-Korea elkaar een tweede keer ontmoeten.

Het is niet bekend wie het initiatief heeft genomen voor ontmoeting tussen de beide leiders.

Consensus

Kim en Moon overlegden over hun toekomst nu Donald Trump topoverleg in Singapore op 12 juni heeft afgeblazen. De Amerikaanse president hekelde donderdag de "vijandige opstelling" van Noord-Korea in aanloop naar de top.

Noord- en Zuid-Korea spraken gisteren af elkaar vaker te zullen ontmoeten. Het eerste onderlinge topoverleg staat gepland voor 1 juni. Volgens een Noord-Koreaanse woordvoerder hebben de twee leiders een "bevredigende consensus" bereikt en willen ze zich beide inzetten voor de denuclearisatie van het schiereiland.

Kim reageerde al eerder teleurgesteld op het besluit van Trump om de top af te blazen en liet weten te willen werken aan nieuwe afspraken. Trump reageerde voorzichtig positief op die houding. Het Witte Huis liet eerder al weten dat medewerkers die naar Singapore zouden afreizen voor de top, gewoon zullen gaan.