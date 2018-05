Verrassingsoverleg Kim en Moon om top met VS te redden

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in hebben vandaag met elkaar gesproken over het mogelijke overleg met de Amerikaanse president Trump. De ontmoeting volgt na een roerige week, waarin Trump de top afblies in een open brief aan Kim.

Van de topontmoeting tussen Kim Jong-un en Moon Jae-in zijn wel bewegende beelden vrijgegeven, maar zonder geluid.