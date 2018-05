Trump blaast ontmoeting met Kim Jong-un af: 'gemiste kans'

President Trump heeft bekendgemaakt dat de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet doorgaat. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst alsnog een bijeenkomst komt, maar spreekt voor nu van een gemiste kans. "Een oprecht treurig moment in de geschiedenis", zei Trump. De ontmoeting stond voor 12 juni in Singapore gepland.

"Ik keek er erg naar uit daar met jou te zijn", schrijft Trump in een persoonlijke brief aan de Noord-Koreaanse leider. "Helaas, na de woede en openlijke vijandigheid in je laatste verklaring, voelt het ongepast om deze ontmoeting te hebben." Trump roept Kim Jong-un op om "niet te aarzelen om te bellen of schrijven" als Noord-Korea van gedachten verandert. Ondertussen blijven de landen in gesprek.

Volgens de Amerikaanse president groeide de afgelopen tijd "een prachtige dialoog" tussen de twee leiders. In zijn brief heeft hij Kim ook bedankt voor de vrijlating van drie Amerikanen die in Noord-Korea gevangen zaten. "Dat was een mooi gebaar en dat werd zeer op prijs gesteld." Het Witte Huis had al een speciale herdenkingsmunt laten slaan voor de top.

Dreigementen

Vandaag zei Noord-Korea dat de testlocatie voor nucleaire proeven is vernietigd. Ten overstaan van buitenlandse journalisten zijn drie tunnels en een aantal wachttorens opgeblazen.

Noord-Korea had de Amerikaanse vice-president Pence kort voor Trumps bekendmaking een "politiek uilskuiken" genoemd. Die opmerking gaf volgens het Witte Huis de doorslag. Ook zei de regering van Kim Jong-un net zo klaar te zijn voor een nucleaire confrontatie als voor een gesprek aan de onderhandelingstafel.

In zijn brief rept Trump ook over de Noord-Koreaanse dreigementen: "Je praat over je nucleaire slagkracht, maar ons arsenaal is zo groot en sterk dat ik tot God bid dat het nooit gebruikt hoeft te worden."

Libië

De top in Singapore stond op losse schroeven nadat Noord-Korea ruim een week geleden had bekendgemaakt de ontmoeting te heroverwegen, omdat de VS eenzijdig het einde eiste van het Noord-Koreaanse kernprogramma. Trumps veiligheidsadviseur Bolton had gezegd dat de ontmoeting moest leiden tot het verschepen van Noord-Korea's nucleaire arsenaal naar de VS, net zoals in Libië was gebeurd.

De vergelijking met Libië viel waarschijnlijk slecht bij de Noord-Koreanen. Nadat voormalig dictator Muamar Kadhafi zijn kernprogramma had opgegeven, kwam hij al snel ten val. Mogelijk zijn de uitspraken van Bolton door Noord-Korea gezien als het bewijs dat de VS uit is op de val van het regime.