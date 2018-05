Noord-Korea ontmantelt nucleaire testlocatie

Noord-Korea zegt een locatie voor nucleaire proeven te hebben vernietigd. Ten overstaan van buitenlandse journalisten werden drie tunnels en een aantal wachttorens opgeblazen, diep in de bergen van het afgelegen noordoosten van het land.

Het regime had geen officiƫle buitenlandse waarnemers uitgenodigd bij de ontmanteling van de locatie Punggey-ri. Kennelijk hoopt de regering erop dat de journalisten - het waren vooral cameraploegen - de boodschap wereldkundig maken en dat de beelden van de explosies overal worden uitgezonden.

De actie was al aangekondigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, in de aanloop naar zijn mogelijke ontmoeting met president Trump van de VS, volgende maand. Het werd beschouwd als een gebaar van goede wil, maar inmiddels zijn de verhoudingen weer bekoeld.

Politieke onbenul

Vanmorgen nog liet het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat de Amerikaanse vicepresident Pence "een politieke onbenul" is en dat men de VS net zo graag tegemoet treedt in een nucleaire confrontatie als aan de onderhandelingstafel.

Daarmee reageert het land op de druk vanuit de VS, om zich op korte termijn en onherroepelijk van zijn kernwapens te ontdoen. President Trump heeft er al op gezinspeeld dat de top met Kim Jong-un kan worden uitgesteld of helemaal afgeblazen.

Toch hebben beide leiders belang bij het doorgaan ervan. Als de gesprekken iets opleveren zou dat voor beiden een groot diplomatiek succes betekenen.