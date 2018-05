Noord-Korea zet top met VS op losse schroeven

Noord-Korea zegt de ontmoeting tussen leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump te heroverwegen, zolang de Verenigde Staten eenzijdig het einde eisen van het Noord-Koreaanse kernprogramma.

In een verklaring van het Noord-Koreaanse staatspersbureau staat verder dat president Trump een "mislukte president" blijft als hij in de sporen van zijn voorgangers treedt.

De topontmoeting tussen Kim en Trump staat gepland voor 12 juni in Singapore en moet de eerste ontmoeting worden van een zittende Amerikaanse president met een leider van Noord-Korea.

Volgens het regime in Pyongyang is het lot van top "duidelijk" als de VS vasthoudt aan de denuclearisatie van Noord-Korea, die zich zou moeten voltrekken op de manier waarop dat gebeurde in Libië.

Daarmee doelt Noord-Korea op uitspraken van John Bolton, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, in maart. Bolton zei toen dat de ontmoeting tussen Kim en Trump moet leiden tot het verschepen van Noord-Korea's nucleaire arsenaal naar de VS, net zoals dat gebeurde met Libië in 2004.