Noord-Korea schort hoog overleg met Zuid-Korea op

Noord-Korea heeft laten weten dat het het overleg met Zuid-Korea opschort, enkele uren voordat het zou beginnen. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Noord-Korea zegt dat het geen andere keus heeft vanwege de militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS, die "ingaan tegen het proces van verzoening". In een verklaring noemt het regime in Pyongyang die oefeningen een provocatie, en bedoeld als een voorbereiding op een aanval op Noord-Korea.

In de verklaring wordt ook in twijfel getrokken of de top van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump wel kan doorgaan. Die staat gepland voor 12 juni.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het gewoon "doorgaat met de voorbereidingen van de top" en dat het niets heeft gehoord van Noord-Korea. Het gaat ervan uit dat de top doorgaat.

De tweeweekse oefening begon vrijdag. Er doen zo'n honderd vliegtuigen aan mee.

Singapore

Topambtenaren van beide landen zouden vandaag in de grensplaats Panmunjom proberen afspraken te maken over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland en over een officieel einde aan de oorlog tussen de twee landen. Het gaat om de uitwerking van afspraken die de Korea's op 27 april hebben gemaakt.

Op 12 juni moet Trump in Singapore een ontmoeting hebben met Kim. Dat wordt de eerste ontmoeting van een zittende Amerikaanse president met een leider van Noord-Korea.