Wekdienst 23/5: Oranjes naar Luxemburg en hoger beroep monstertruckdrama

En dan nog even dit:

In Vlaanderen is zeer waarschijnlijk voor het eerst een wilde lynx gefilmd. Twee agenten filmden het dier begin november vorig jaar tijdens een patrouille in Sint-Martens-Voeren, vlak over de grens met Zuid-Limburg. "Het dier is veel te groot voor een wilde kat en heeft een veel te korte staart om een wilde kat te kunnen zijn, maar voor een lynx is het dier dan weer op het randje van ondermaats", schrijft het Landschap vzw. Toch vermoeden verschillende experts dat het om een lynx gaat.