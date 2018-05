Australische aartsbisschop die misbruik verzweeg legt functie neer

De Australische aartsbisschop Philip Wilson legt eind deze week zijn functie neer. Dinsdag werd hij schuldig bevonden aan het verhullen van seksueel misbruik door een priester. Wilson kan een gevangenisstraf van twee jaar krijgen.

Wilson, aartsbisschop van Adelaide, werd verdacht van het verzwijgen van het misbruik van vier jongens door de priester James Fletcher in de jaren 70. De priester kreeg in 2004 acht jaar cel. Hij overleed in 2006 aan een beroerte.

Wilson (67) zei eerder dat hij onschuldig is en niets heeft geweten van de misdaden. Hij zegt nu dat hij nog nadenkt over de overwegingen van de rechtbank, en dat hij permanent zijn taken zal neerleggen als dat "nodig of passend" is.

In juni bepaalt een lokale rechtbank welke straf Wilson krijgt. Hij is wereldwijd de hoogstgeplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik.