'Voedingsindustrie maakt te weinig gezonde en betaalbare producten'

De bedrijven doen veel aan marketing voor ongezonde producten voor kinderen, zegt ATNF-directeur Inge Kauer. Wel zijn ze sinds de vorige index van 2016 beter hun best gaan doen. Dat deden ze bijvoorbeeld door het voedzamer maken van producten, het geven van meer informatie over ingrediënten, voedingswaarde en gezondheid van producten en het ondersteunen van voorlichtingsprogramma's. Negen bedrijven scoren vijf of hoger op een schaal van tien, in 2016 waren dat er maar twee. De gemiddelde score steeg van 2,5 naar 3,3, maar blijft volgens de onderzoekers laag.

Stijgers en dalers

Het grootste voedingsmiddelenconcern van de wereld heeft het de afgelopen twee jaar het beste gedaan. Het Zwitserse bedrijf Nestlé voert de ranglijst aan, omdat het bovengemiddeld presteert op alle gebieden die de index in kaart brengt. Nestlé scoort 6,8 uit 10. Het Nederlands-Britse Unilever, vorig jaar nog eerste, is nu tweede in de ranglijst. Het Nederlandse Friesland-Campina, de nummer vier van de index, is de grootste stijger in de lijst.

De Friese zuivelgigant heeft dat te danken aan een nieuwe bedrijfsstrategie, aldus de index. Kern daarvan is het wereldwijd verbeteren van de voeding. Tegelijk wil het bedrijf de prijzen zodanig in de hand houden, dat de producten voor iedereen toegankelijk zijn, maar de boeren toch een goed inkomen hebben.

Enorme kosten

Wereldwijd lijdt één op de drie mensen aan overgewicht of ondervoeding, schrijven de onderzoekers. Bijna twee miljard mensen hebben overgewicht of zijn obees. Ruim achthonderd miljoen mensen lijden dagelijks honger. Verder hebben ook twee miljard mensen een gebrek aan essentiële vitaminen en mineralen.

De kosten die samenhangen met slechte en te weinig voeding zijn enorm. Volgens de Wereldvoedselorganisatie FAO bedragen die jaarlijks zo'n 3000 miljard euro. Daarvan zijn 1530 miljard euro het gevolg van ondervoeding en gebrek aan essentiële vitaminen en mineralen.

Effectief

Investeren in het verbeteren van voeding levert veel op in termen van gezondheid en economische groei. Elke euro die geïnvesteerd wordt, zou volgens de auteurs van de index uiteindelijk 45 euro aan waarde opleveren. Juist het rendement van die investeringen heeft ervoor gezorgd dat gezondere voeding een belangrijk onderdeel vormt van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties eind 2015 overeenkwamen.