BNNVARA sleept UMC Utrecht voor de rechter om toegangsverbod journalist

Omroep BNNVARA spant een kort geding aan tegen het UMC Utrecht (UMCU), omdat het ziekenhuis het toegangsverbod voor Zembla-journalist Ton van der Ham niet intrekt.

De omroep heeft vrijdag de raad van bestuur van het UMCU gesommeerd om het verbod dinsdag in te trekken. Omdat dat niet is gebeurd, stapt BNNVARA naar de rechter. "We zijn van mening dat de ontzegging ten onrechte de persvrijheid beperkt", zegt mediadirecteur Robert Kievit.

Van der Ham mag een jaar lang niet op het ziekenhuisterrein komen. Doet hij dit toch, dan wordt hij aangehouden en overgedragen aan de politie, schrijft de omroep. Alleen als hij acute lichamelijke of psychische hulp nodig heeft, is hij welkom op het terrein, maar dus niet om zijn werk te doen.

Totale openheid

Van der Ham werd op 13 april aangehouden wegens huisvredebreuk bij de zogenaamde Adrienne Cullen-lezing. Bij die lezing vertelde de terminaal zieke Cullen hoe het UMCU haar het zwijgen probeerde op te leggen na een ernstige medische fout. Het ziekenhuis wilde met de lezing totale openheid over de zaak geven.

Kort voor het interview hebben beveiligers de journalist in een afgezonderde ruimte gezet en is hij beschuldigd van huisvredebreuk, waarvan ook aangifte is gedaan. Het OM onderzoekt die aangifte nog.