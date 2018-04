Verslaggever Zembla aangehouden bij lezing UMC Utrecht

Verslaggever Ton van der Ham van het televisieprogramma Zembla is aangehouden bij een lezing in het UMC Utrecht. In het ziekenhuis werd voor het eerst de Adrienne Cullen-lezing gehouden, waarbij de terminaal zieke Adrienne Cullen vertelde over hoe het UMC haar het zwijgen wilde opleggen na een ernstige medische fout. Het ziekenhuis wil met de lezing totale openheid betrachten.

Het UMC zegt dat Van der Ham zich niet aan de afspraken heeft gehouden over het filmen bij de zaal. Na meerdere waarschuwingen is hij volgens een woordvoerder van het ziekenhuis bij de zaal verwijderd. Later is hij aangehouden voor huisvredebreuk. De politie zoekt nog uit wat er precies is gebeurd. Van der Ham zit nog vast.

Hij ontkent zelf dat er afspraken zijn geschonden. "Ik stond op gepaste afstand, buiten de symposiumzaal, op een meter of twintig." De verslaggever stond naar eigen zeggen met zijn cameraman te wachten om Adrienne Cullen na de lezing te interviewen en bereidde zich voor op dat gesprek.

'Ronduit agressief'

"We hebben deze lezing georganiseerd en iedereen moet daarbij de vrijheid hebben om te spreken. Daarom wilden we geen camera's in de zaal. Daar was niet iedereen het mee eens, duidelijk", laat het ziekenhuis weten. Volgens een woordvoerder was inderdaad met Zembla afgesproken dat na de lezing een gesprek met Adrienne Cullen mocht worden gefilmd, maar was Van der Ham daarvoor al begonnen met filmen in het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van het UMC stelde Van der Ham zich "totaal niet welwillend op" ten opzichte van de huisregels rond filmen op het ziekenhuisterrein. "Hij was ronduit agressief. Terwijl: dit is gewoon een ziekenhuis. Patiënten willen hier niet zonder toestemming gefilmd worden." Van der Ham zou in strijd met de afspraken met een camera naar het symposium zijn gekomen.

"Om 15.10 uur gingen de deuren van de zaal open en maakten we ons klaar voor het interview. Toen stapten er opeens vijf beveiligers op ons af", zegt Van der Ham zelf. "Ze zeiden dat ik huisvredebreuk pleegde, maar ik had de belofte dat ik mevrouw Cullen mocht interviewen daar." Hij zei dat hij enige tijd in een ruimte heeft gezeten, omringd door beveiligers.

'Algemene beelden opgenomen'

Een aanwezige zegt dat Van der Ham niets deed toen de beveiliging ingreep. "Maar het hoofd van de voorlichting vertelde me dat hij eerder allerlei afspraken had geschonden", voegde hij daaraan toe. Ook zou de cameraman van Van der Ham eerder algemene beelden hebben opgenomen in het ziekenhuis.

Ook de NOS en RTL waren met camera's aanwezig bij de bijeenkomst. Van der Ham zou voorafgaand aan de lezing hebben geklaagd dat hij naar binnen wilde, en toen zou de afspraak zijn gemaakt dat Zembla na afloop van de lezing met Cullen mocht spreken.

Ingewikkelde relatie

De relatie tussen Zembla en het UMC Utrecht is al langer ingewikkeld. Het televisieprogramma heeft in het verleden meermaals onderzoek gedaan naar de patiëntveiligheid en het leiderschap van het ziekenhuis. Daarbij kwam aan het licht dat het ziekenhuis calamiteiten achterhield voor de inspectie.