Terminale patiënte kreeg zwijgcontract over fout, maar nu wil UMC openheid

Adrienne Cullen is ten dode opgeschreven als gevolg van een ernstige medische fout in het UMC Utrecht. Vandaag houdt de Ierse de eerste Adrienne Cullen-lezing over transparantie na zo'n gebeurtenis. Het UMC Utrecht - dat verantwoordelijk was - organiseert die lezing.

Het academische ziekenhuis wil totale openheid betrachten met het organiseren van de lezing. Maar het ziekenhuis probeerde patiënte Adrienne Cullen in november 2015 wel het zwijgen op te leggen. Bij de onderhandelingen over een schadevergoeding wilde het ziekenhuis haar een zwijgcontract laten ondertekenen.

"Ik ben de hele tijd volstrekt open geweest naar het UMC Utrecht dat ik in mijn bijdrage alles ga vertellen dat gebeurd is", zegt Cullen, die lijdt aan baarmoederhalskanker. "Dus ook de pogingen om ons in 2015 een zwijgcontract te laten ondertekenen. En hoe ontzettend onaangenaam het voor ons was dat ze ons het zwijgen probeerden op te leggen."

Open en eerlijk

Cullen houdt de lezing samen met haar voormalige behandelend arts professor Huib van der Vaart en het hoofd verloskunde van het UMC Utrecht, professor Arie Franx. "Wij willen de fouten, de dingen die mis zijn gegaan, open en eerlijk bespreken", zei Franx in het NOS Radio1 Journaal.

"Wat er mis is gegaan, is dat de uitslag van een weefselonderzoek pas met grote vertraging onder de aandacht van de behandelend dokter is gekomen. Dat bleek na nadere analyse om baarmoederhalskanker te gaan. Die vertraging is twee jaar geweest", zegt Franx. "Het is heel aannemelijk dat die baarmoederhalskanker daardoor niet meer te genezen is."

"We voelen ons daar verantwoordelijk voor", gaat Franx verder. "Er is veel te leren van dit verhaal. Juist daarom is het ook een kans om aan de samenleving te laten zien dat we open zijn en willen leren van fouten."