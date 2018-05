UMC Utrecht ontzegt verslaggever Zembla toegang tot ziekenhuis

Verslaggever Ton van der Ham van het televisieprogramma Zembla mag een jaar niet op het terrein komen van het UMC Utrecht. Dat staat in een officiële ontzegging van het ziekenhuis die de NOS heeft ingezien. Alleen wanneer Van der Ham acute lichamelijke of psychische hulp nodig heeft, mag hij nog op het ziekenhuisterrein komen, staat in het document.

De ontzegging is gedateerd op 13 april 2018, de dag waarop Van der Ham werd aangehouden wegens huisvredebreuk bij de zogenaamde Adrienne Cullen-lezing. Bij die lezing vertelde de terminaal zieke Cullen hoe het UMC haar het zwijgen probeerde op te leggen na een ernstige medische fout. Het ziekenhuis wilde met de lezing totale openheid over de zaak geven.

Beide partijen zeggen dat er een afspraak was om Cullen na de lezing te interviewen, nadat Van der Ham die dag de toegang tot de zaal was ontzegd. Volgens het UMC heeft de journalist tegen de afspraken in alsnog gefilmd bij de zaal, iets wat Van der Ham ontkent.

Kort voor het interview hebben beveiligers de journalist in een afgezonderde ruimte gezet en is hij beschuldigd van huisvredebreuk, waarvoor ook aangifte is gedaan. Het OM onderzoekt die aangifte nog. Van der Ham verwacht dat wordt besloten de zaak te seponeren. Daarna beslissen de verslaggever en het tv-programma Zembla welke stappen ze eventueel nemen tegen het UMC.

Ziekenhuis verzweeg calamiteiten

Een woordvoerder van het UMC Utrecht bevestigt dat Van der Ham tot 13 april volgend jaar niet meer in het ziekenhuis mag komen. Hij zegt dat het landelijk ziekenhuisbeleid is om mensen die de huisregels ernstig schenden de toegang voor een jaar te ontzeggen. Dat gebeurt volgens het ziekenhuis een paar keer per jaar. Het UMC claimt dat de ontzegging niets te maken heeft met het werk van Zembla.

De relatie tussen het onderzoeksprogramma en het UMC Utrecht is al langer problematisch. Zembla heeft in het verleden meermaals onthullingen gedaan over de patiëntveiligheid en het leiderschap van het ziekenhuis. Daarbij kwam aan het licht dat het ziekenhuis medische calamiteiten achterhield voor de Inspectie.

Van der Ham zegt dat de officiële ontzegging hem heeft verrast. "Ik dacht eerst dat het misschien een grap was. De aangifte was al een vreselijke manier om een journalist het werk onmogelijk te maken." Hij vindt het stuitend dat er nu ook een officiële ontzegging bij is gekomen. "In tijden van post-truth is dit een sterk staaltje onderbuik."

Politie als postbode

Het UMC verwijt Van der Ham naast de schending van de huisregels dat hij zich "agressief" opstelde tegenover de woordvoerder. "Hij begon het gesprek al door direct de camera op mij te richten en me te filmen. Daarbij stelde hij zich zeer onprettig en agressief op." De journalist zegt zelf dat er geen sprake was van agressie, maar dat beide partijen wel een "scherpe discussie" hadden.

Waar Van der Ham zich ook over heeft verbaasd, is dat de ontzegging van het UMC in een envelop van de politie bij hem is bezorgd. Daarnaar gevraagd erkent de politie in Utrecht dat. "Blijkbaar heeft een agent het in een envelop gedaan, maar dat betekent niet dat de politie er iets mee te maken heeft. Neemt niet weg dat het niet had moeten gebeuren."