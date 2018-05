Amelanders willen eigen veerdienst opzetten

Vaargeul

De bereikbaarheid van Ameland is al jaren onderwerp van discussie. De vaarweg wordt steeds moeilijker begaanbaar, doordat deze dichtslibt met zand en grind. De veerboten lopen daardoor vertraging op. Dat is niet alleen slecht voor de economie, maar ook voor de bewoners, zegt burgemeester Albert de Hoop.

Hij bepleitte vorig jaar juli nog dat er snel een oplossing moet komen. "Zo zijn er mensen die na hun werk op het vasteland niet meer thuis kunnen komen of moeten dat doen met flinke vertraging. Of als iemand voor een chemokuur naar de overkant moet, dan is het heel erg als de veerdienst vertraging heeft", zei De Hoop.

Jaarlijks gebruiken zo'n 1,3 miljoen passagiers de veerdienst tussen Ameland en Holwerd.