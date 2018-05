Insiya (4) onderwerp van gesprek tussen Rutte en India

Premier Rutte kaart de zaak van de ontvoerde kleuter Insyia (4) uit Amsterdam opnieuw aan bij zijn Indiase ambtgenoot Modi. Hij doet dat tijdens de handelsmissie en het werkbezoek waarvoor hij vandaag naar India vertrekt.

Rutte laat weten dat hij zich zeer betrokken voelt bij de zaak. "Deze trieste kwestie houdt veel mensen bezig. Ik ben mij zeer bewust van deze zaak en neem dat ook mee tijdens mijn bezoek aan India."

Volgens de premier is er nog steeds veel overleg met India over deze zaak: "Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in voortdurend contact met de Indiase autoriteiten. Ik hoop dat er weer contact tot stand komt tussen moeder en dochter. Iedereen doet daar zijn best voor, al kan ik natuurlijk niet garanderen dat het goedkomt."

Máxima

Vorig jaar juni greep Rutte een staatsbezoek van Modi aan Nederland ook al aan om te onderhandelen over de affaire-Insiya. Het meisje werd in september 2016 ontvoerd bij het huis van haar oma in Amsterdam. Ze was toen 2. Het meisje werd meegenomen naar India, waar haar vader woont. Hij is een rijke zakenman.

Haar moeder, Nadia Rashid, stuurde net voor Moederdag een emotionele videoboodschap naar koningin Máxima met een oproep haar te steunen. Máxima liet weten dat ze erg met haar meeleeft.

Juridische pogingen

Intussen lijken de pogingen om Insiya via juridische weg terug te halen naar Nederland nog niet veel uit te halen. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder dit jaar dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om te oordelen in deze kwestie.

Een rechtbank in India had eerder besloten dat Insiya terug moet naar haar moeder, maar de vader van het kind vecht dat besluit aan.