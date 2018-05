Moeder van ontvoerde Insiya krijgt brief van Máxima

De moeder van het ontvoerde meisje Insiya heeft een reactie gekregen van koningin Máxima op een emotionele videoboodschap die ze gisteren stuurde. Nadia Rashid deed daarin een oproep aan Máxima om haar te steunen.

Koningin Máxima laat via de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat ze meeleeft met de wanhopige moeder. "Het is - in het bijzonder op Moederdag - verschrikkelijk wanneer een moeder en haar kind tegen hun wil niet bij elkaar kunnen zijn. Dat gemis is schrijnend", meldt Máxima.

Ontvoering

In de video vraagt Rashid of Máxima haar zaak onder de aandacht wil brengen. "Ik schrijf u deze brief van moeder tot moeder, van vrouw tot vrouw, van mens tot mens." Ook vertelt Rashid dat ze voor de tweede keer alleen zal zijn op Moederdag.