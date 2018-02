Hof: Nederlandse rechters kunnen niet over terugkeer Insiya beslissen

Het gerechtshof in Den Haag vindt dat Nederlandse rechters niet bevoegd zijn om een besluit te nemen over de terugkeer van het naar India ontvoerde meisje Insiya. Daarmee is een uitspraak van de Haagse rechtbank vernietigd.

Het hof heeft eerst gekeken of India het Haags Kinderontvoeringsverdrag (1980) heeft ondertekend, waarin landen zich verplichten ontvoerde kinderen terug te brengen naar het land waar het zou moeten wonen. India heeft dat niet gedaan en is dus niet gebonden aan dat verdrag.

Vervolgens keek het hof of een verzoek om Insiya met haar moeder te verenigen door een Nederlandse of Indiase rechter moet worden beoordeeld. Dat laatste is het geval, omdat de vader en moeder in India al procedures hebben lopen.

2016

Het meisje uit Amsterdam is in 2016 door haar vader ontvoerd naar India. Het was toen anderhalf jaar oud. Haar moeder was daarom naar de rechter gestapt. Die besliste vorig jaar dat de vader het meisje terug moest brengen. Die uitspraak is nu van tafel.

De moeder zei eerder dat ze ook naar de Indiase rechters is gestapt. Die zou in januari besloten hebben dat het meisje binnen twee maanden terug moet naar Nederland. De vader sprak tegen dat er in India een gerechtelijk bevel lag.

Het is onduidelijk wat de gevolgen van de uitspraak van het Haagse hof zijn voor de rechtsgang in India.