'Vergeet je je keppel af te zetten buiten de synagoge, dan waarschuw je elkaar'

"Over antisemitisme wordt door Nederlanders nog altijd verhullend gesproken", zegt Albert Ringer, rabbijn van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom in Rotterdam en Enschede. "Dat begon al direct na de oorlog, toen het verhaal was dat 'de bezetter' ervoor had gezorgd dat er 110.000 Nederlandse Joden waren vermoord. Terwijl het nadrukkelijk in veel gevallen andere Nederlanders waren die actief meewerkten aan deportatie. Of in elk geval geen vinger hadden uitgestoken. Bedenk: ook in de periode na de oorlog gingen maar heel weinig Joden herkenbaar over straat, omdat zij ondervonden dat het antisemitisme er nog altijd was."

"Nu word ik met de regelmaat van de klok gebeld door journalisten die willen weten of ik 'bang' ben voor antisemitisme door moslims. Terwijl het werkelijke verhaal is: ja, de kans is groot dat ik word uitgescholden als ik bij uitzondering een keppel draag op straat. Dat is meerdere malen gebeurd. Maar echt niet alleen door allochtonen."