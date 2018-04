Manifest: moslimextremisten 'zuiveren' Frankrijk van Joden

In Frankrijk is sprake van een 'etnische zuivering', zo stelt een manifest in dagblad Le Parisien. In het pamflet staat dat er nieuw antisemitisme is ontstaan onder moslimextremisten, dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ook weer doden eist.

"In de afgelopen jaren zijn elf Joden door moslimradicalen vermoord, en sommigen ook mishandeld, omdat ze Joods waren", staat in de tekst. Het is een verwijzing naar de aanslagen op bijvoorbeeld een Joodse supermarkt (2015) en Joodse school (2012).

Het stuk is ondertekend door 300 prominente Fransen, onder wie de rechtse oud-president Nicolas Sarkozy en de linkse oud-premier Manuel Valls. Zanger Charles Aznavour tekende ook, net als acteur Gérard Depardieu.

Volgens de prominenten is het voor Joden vaak niet meer veilig in Frankrijk. "Franse Joden lopen 25 keer meer kans het slachtoffer te worden van geweld dan Franse moslims", schrijven ze. "Ongeveer 50.000 Joden zijn recent verhuisd, omdat ze zich niet meer veilig voelden in de wijken waar ze woonden."

'Slachtoffer van de maatschappij'

De 300 Fransen van het manifest zeggen dat de media het nieuwe antisemitisme vaak doodzwijgen. Maar extreemlinkse politici doen dat ook en draaien de rollen zelfs om, schrijven ze. Moslims zouden worden gezien als "slachtoffer" van de maatschappij en worden omhelsd omdat ze "electoraal gezien meer stemmen opleveren dan Joden".

In het artikel in Le Parisien wordt een oproep gedaan aan moslimgeestelijken. "Verzen uit de Koran waarin wordt opgeroepen Joden te doden, moeten nietig worden verklaard. Zodat niet één gelovige zich nog op een heilige tekst kan beroepen om een misdaad te begaan."

Moord op Joodse vrouw

Uit cijfers van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt juist dat antisemitisme al een aantal jaren afneemt in Frankrijk. Daarbij gaat het om geregistreerde meldingen van bijvoorbeeld beledigingen, scheldpartijen en antisemitische teksten op muren. Het aantal gewelddaden tegen Joden is vorig jaar wel gestegen: van 77 tot 97.

Eind maart werd een Joodse vrouw vermoord in Parijs. Het Franse OM vermoedt dat het gaat om een antisemitische moord. Over de geloofsovertuiging van de verdachte zijn geen officiële mededelingen gedaan. Haar dood leidde tot protesten, waaraan duizenden mensen in meerdere Franse steden meededen.