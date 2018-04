Duitse Joodse Raad: draag op straat geen keppeltje

De Centrale Joodse Raad in Duitsland raadt Joden af om in grote steden nog langer een keppeltje te dragen op straat. De president van de raad, Joseph Schuster, wijst op recente uitingen van antisemitisme en zegt dat maatschappelijk een keerpunt is bereikt.

"Als het niet lukt om openlijk antisemitisme te bestrijden, dan is uiteindelijk de democratie in gevaar", zei Schuster voor de Duitse radio.

Precies een week geleden filmde een Israëlische student met een keppeltje op hoe hij in Berlijn op straat werd geslagen met een riem. De aanvaller bleek een Syrische vluchteling te zijn. Door dit incident is de toch al felle discussie over openlijk antisemitisme in Duitsland verder opgelaaid.

'Ander antisemitisme'

Bondskanselier Merkel sprak afgelopen weekeinde voor de Israëlische radio van "een andere vorm van antisemitisme", namelijk uitingen van haat tegen Israël of tegen Joden door migranten uit de Arabische wereld, naast antisemitisme door autochtone Duitsers.

Uit cijfers van de Duitse politie blijkt dat antisemitisch geweld toeneemt, maar er zijn geen specifieke cijfers over anti-Joodse uitingen door migranten. Volgens het antisemitisme-onderzoeksinstituut RIAS verdubbelde het aantal incidenten in Berlijn vorig jaar ten opzichte van 2016.

Frans manifest

Afgelopen weekeinde verscheen in de Franse pers een manifest waarin ook werd gewaarschuwd voor een nieuw soort antisemitisme onder moslims in Frankrijk met extremistische opvattingen. Onder de 300 ondertekenaars zijn prominente Fransen als oud-president Sarkozy, chansonnier Charles Aznavour en acteur Gérard Depardieu. Zij schrijven dat het voor Joden in Frankrijk onveilig is geworden en dat het aantal gewelddaden tegen hen stijgt.