Anne-Maria is joods: 'Sommige mensen denken dat ik een demon ben'

Joden in Nederland

In Nederland wonen tussen de 40.000 en 50.000 Joden. Het gaat om een schatting omdat het laatste onderzoek hiernaar dateert uit 2010. Bovendien zijn dit soort onderzoeken lastig omdat je het joodse geloof niet hoeft te praktiseren om Joods genoemd te mogen worden. Iemand is namelijk Joods wanneer zijn of haar moeder dat ook is.

Ongeveer de helft van alle Nederlandse Joden woont in de omgeving van Amsterdam. Amstelveen is het populairst: 2 procent van de inwoners heeft daar een Joodse achtergrond. In de oostelijke provincies wonen relatief de minste Joden in Nederland.

(bron: CIDI)