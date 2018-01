Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden

Bestuurders van stichtingen die het Joodse cultureel erfgoed buiten de grote steden beheren, maken zich zorgen over de toekomst nu de naoorlogse generatie vergrijst.

In Amsterdam, waar een levendige Joodse gemeenschap is, en in enkele provinciehoofdsteden zijn nog vieringen in de plaatselijke synagoge. Maar in de meeste dorpen en kleine steden is er na de Tweede Wereldoorlog nooit meer echt Joods leven geweest. Vooroorlogse gemeenschappen zijn, op een enkele na, nooit teruggekeerd.

Moeizaam

Veel Joodse gebouwen zijn tot monumenten verklaard en hebben zo bescherming van overheden. Maar een nieuwe bestemming met bijbehorende inkomsten wordt maar moeilijk gevonden. "Het is een moeizame opdracht om het Joods cultureel erfgoed in Noordoost-Nederland te bewaren", zegt Wim Mak van de stichting Synagogen Noord- en Oost-Nederland (Syneon), een samenwerkingsverband van achttien stichtingen die zich inspannen voor het behoud van synagogen in die regio.