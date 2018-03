Gevel Joods restaurant Amsterdam opnieuw vernield

De gevel van het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam is opnieuw vernield. De politie zegt dat er vermoedelijk een steen tegen de ruit is gegooid. Er zit een barst in.

Er wordt onderzoek verricht door de forensische opsporing. Over de dader of het motief van de actie is nog niets bekend.

Waarnemend burgemeester Van Aartsen laat na overleg met de politie camera's plaatsen bij het restaurant. De eigenaar van de zaak had eerder al gevraagd om permanente politie- en camerabewaking.

Cameratoezicht

In korte tijd hebben er drie incidenten plaatsgevonden bij het restaurant. De ruiten van het restaurant aan de Amstelveenseweg werden in december ingeslagen door een man met een knuppel.

De dader was een Palestijn die naar eigen zeggen met de wanhoopsdaad de situatie van de Palestijnen in Israƫl wilde aankaarten.

In januari werden de ramen van het restaurant met etensresten besmeurd.

Het cameratoezicht duurt minimaal vier weken.