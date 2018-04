Wekdienst 27/4: hiep hiep hoera, het is Koningsdag!

Ga je op pad? Er worden amper files verwacht, maar bekijk hier toch het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Willem-Alexander en Máxima zijn vanaf 11.00 uur te gast in Groningen. Ze praten daar onder meer met slachtoffers van de aardbevingen.

De NOS zendt het koninklijk bezoek tussen 10.45 en 13.30 live uit op NPO1, op NOS.nl en in de app. Volg ook ons liveblog.

Koningsdag wordt vanzelfsprekend in het hele land gevierd. Zo zijn er bijvoorbeeld in Rotterdam dertien festivals georganiseerd.

Er is ook ander nieuws: zo gaat bondskanselier Angela Merkel op bezoek bij de Amerikaanse president Trump. De Iran-deal, het stilleggen van het Iraanse atoomprogramma in ruil voor opheffing van sancties, staat bovenaan de agenda. Merkel zal proberen Trump ervan te overtuigen het akkoord met Iran niet op te zeggen. Eerder deze week was de Franse president Macron al op bezoek in Washington.

Wat heb je gemist?

De leiders van Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar voor het eerst in tien jaar ontmoet. De historische ontmoeting was in Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Het is bijna 65 jaar geleden dat een Noord-Koreaanse leider een stap zette ten zuiden van de militaire grens.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog dit:

Naast alle festiviteiten is Koningsdag natuurlijk ook bij uitstek geschikt om van oude spullen af te komen. Maar hoe pak je dat aan? Met deze verkooptips word jij de koning van de vrijmarkt: