Criminelen krijgen stevigere enkelband

Criminelen die een hoog risico vormen krijgen een verstevigde enkelband. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming bekendgemaakt naar aanleiding van het bericht dat vorig jaar 63 criminelen hun enkelband hadden doorgeknipt.

De nieuwe enkelband is gemaakt van staaldraad, in plaats van rubber en glasvezelkabel. Dat moet voorkomen dat de band makkelijk doorgeknipt kan worden en de drager ervandoor kan gaan. De minister beseft wel dat de verstevigde enkelband geen garantie biedt dat die niet wordt doorgeknipt.

Op termijn wil de minister alle enkelbanden vervangen. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt hij dat het nu in 98 procent van de 3500 gevallen waarin een crimineel een enkelband krijgt, wél gewoon goed gaat.

Begin deze maand nog knipte een man die tot veertien jaar cel was veroordeeld zijn enkelband door. Hij was betrokken bij de dood van de baas van een shishalounge in Geleen. Een week na zijn ontsnapping werd hij opgepakt.