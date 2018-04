'Afblazen verhuizing kazerne Doorn naar Vlissingen kost miljoenen'

Door de verhuizing vertrekken steeds meer mariniers bij het korps. Dat erkent Visser ook. "Helaas blijkt dat de ongeplande uitstroom stijgt."

Toen in 2012 werd besloten tot de verhuizing was rekening gehouden met een dip in het personeelsbestand. Maar Visser tekent hierbij aan dat "de irreguliere uitstroom bij het Korps Mariniers nu groter is dan in 2012 was voorzien".

Deze week sprak commandant van het Korps Mariniers Jeff Mac Mootry zich uit tegen de voorgenomen verhuizing. Hij is bang dat de vertrouwde sociale omgeving van mariniers wegvalt, omdat hun gezinnen mogelijk niet meeverhuizen. Dit zou volgens de commandant een verdere leegloop van het korps tot gevolg kunnen hebben.