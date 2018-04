Feest en gezelligheid tijdens Koningsnacht

Aan de vooravond van Koningsdag is op veel plaatsen het feest al uitbundig gevierd. Ondanks de drukte waren er voor zover bekend relatief weinig incidenten.

Ongeveer 200.000 mensen kwamen naar Den Haag voor muziekfestival The Life I Live. Op enig moment was het zo druk, dat mensen werden opgeroepen om niet meer naar de Grote Markt in het centrum van de stad te gaan.

Ook in Utrecht was het al vroeg druk. Tot 01.00 uur waren daar optredens en de hele nacht konden mensen oude spullen verhandelen op de vrijmarkt. In totaal worden er in Utrecht rond Koningsdag zo'n 300.000 mensen verwacht.

Amsterdam

Ook in Arnhem, Tilburg en Eindhoven waren er optredens en feestelijkheden. Amsterdam trekt traditioneel de meeste Oranjeklanten met verschillende evenementen en een vrijmarkt.

De koninklijke familie is vandaag te gast in Groningen. Daar worden tussen de 60.000 en 80.000 bezoekers verwacht. Koning Willem-Alexander, die met zijn gezin en familieleden een rondgang maakt door het centrum, wordt vandaag 51 jaar.