Leiders Noord- en Zuid-Korea schudden elkaar de hand

De leiders van Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar voor het eerst in tien jaar ontmoet. De historische ontmoeting was in Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Het is bijna 65 jaar geleden dat een Noord-Koreaanse leider een stap zette ten zuiden van de militaire grens.

Rond 2.30 uur vannacht Nederlandse tijd, stak Kim Jong-un de grens over. Hij werd vergezeld door een groep hoge functionarissen, inclusief zijn zus Kim Yo-jong.