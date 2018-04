'Minder Nederlanders in buitenlandse cellen'

Het aantal Nederlanders in buitenlandse gevangenissen daalt snel. Voor het eerst in jaren zitten minder dan 2000 Nederlanders in het buitenland in de cel. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken waar AD over schrijft.

Vijf jaar geleden zaten over de hele wereld nog 2542 Nederlanders in de gevangenis. Sinds 1 januari van dit jaar zijn dat er 1935. Vooral het aantal drugssmokkelaars in het buitenland daalde flink: van 1679 naar 971.

Volgens AD is de daling te verklaren doordat Nederlandse gevangen in Europa makkelijker het laatste deel van hun straf in Nederland mogen uitzitten. Een andere verklaring zijn verschuivingen op de drugsmarkt. Zo is cocaïne minder populair en zijn grenscontroles strenger geworden.