Wekdienst 23/4: Abdeslam hoort straf en Feyenoord wordt gehuldigd

Goedemorgen! Salah Abdeslam krijgt vandaag in Brussel te horen welke straf hij krijgt voor een schietpartij en bekerwinnaar Feyenoord wordt gehuldigd in de Rotterdamse Kuip.

Het is voorlopig gedaan met het warme weer. Vanmiddag wordt het zo'n 12 graden in het noordwesten tot 17 graden in Limburg. Wel blijft het overwegend droog en schijnt de zon geregeld. Er waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind.