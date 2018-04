Zuid-Korea zet propagandaluidsprekers uit

Zuid-Korea heeft in aanloop naar de besprekingen met Noord-Korea de propagandaluidsprekers in het grensgebied uitgezet. De Zuid-Koreaanse president Moon heeft vrijdag een historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en het zuiden wil door de luidsprekers uit te zetten een vredig klimaat creëren, zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie.

Zowel Zuid- als Noord-Korea heeft in de grensregio luidsprekers staan, waarmee propagandateksten naar de andere kant van de grens worden verzonden. Het is niet duidelijk of ook de Noord-Koreaanse luidsprekers zijn uitgezet.

Het is voor het eerst in twee jaar dat het zuiden de propagandateksten staakt. In 2015 werden de luidsprekers uitgezet, maar sinds de vierde nucleaire test van Noord-Korea in januari 2016 werden de boodschappen weer verspreid. De Zuid-Koreaanse propaganda bestaat uit nieuws, Zuid-Koreaanse popmuziek en kritiek op het Noord-Koreaanse regime.

Opgeschort

Afgelopen weekend maakte Noord-Korea bekend zijn nucleaire programma op te schorten. Er komen geen nieuwe kernproeven en rakettesten, zei het staatspersbureau. Ook sluit het regime van Kim Jong-un de nucleaire testlocatie Punggye-Ri in het noorden van het land.

Zuid-Korea sprak in een eerste reactie van een "betekenisvolle stap" en een "positieve basis" voor de topontmoeting van Kim en Moon.