President Nicaragua schrapt hervormingen na dodelijke protesten

De omstreden hervorming van het socialezekerheidsstelsel in Nicaragua, die leidde tot massale protesten, wordt geschrapt. Dat heeft president Ortega vanavond gezegd in een toespraak op televisie.

Volgens Ortega heeft het bestuur van het socialezekerheidsstelsel van het Midden-Amerikaanse land besloten dat de nieuwe wet, waarin de sociale premies worden verhoogd en tegelijkertijd de pensioenuitkeringen worden gekort, wordt teruggetrokken. De wet werd vorige week ingevoerd.

De wet leidde tot felle protesten in Nicaragua. De afgelopen dagen vielen daarbij zeker tien doden, onder wie een journalist. Gisteravond liet Ortega voor het eerst sinds de protesten van zich horen. In een televisietoespraak zei hij te willen onderhandelen over de hervormingen.