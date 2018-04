Journalist tijdens uitzending doodgeschoten in Nicaragua

In Nicaragua is een journalist tijdens een uitzending doodgeschoten. Angel Gahona deed in de stad Bluefields verslag van de aanhoudende rellen in het land.

Gahona filmde op Facebook met zijn telefoon de nasleep van de onrust. Kort voor zijn dood interviewde hij voorbijgangers en liet hij de verduisterde straten in de stad zien.

Op het moment dat hij een beschadigde geldautomaat bij het stadhuis filmt, klinkt er een schot en valt de camera. Het beeld wordt zwart, maar er is nog te horen hoe omstanders in paniek de naam van de verslaggever schreeuwen.

Schutter onbekend

Op beelden die een collega maakte van het incident is te zien hoe Gahona in zijn hoofd wordt geraakt en van het bordes van het gebouw rolt. Hij lijkt op slag dood te zien.

Gahona noch zijn collega filmde wie het fatale schot afvuurde. Een getuige zei later dat alleen politieagenten in de buurt gewapend waren.

Bij de rellen in Nicaragua zijn in vier dagen tijd al zeker tien mensen om het leven gekomen. Demonstranten protesteren tegen het beleid van president Ortega. Hij sprak gisteravond voor het eerst de betogers toe via de televisie en bood aan te willen onderhandelen.