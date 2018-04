President Nicaragua wil praten over omstreden wet, protesten houden aan

De Nicaraguaanse president Ortega zegt dat zijn regering bereid is te praten over hogere pensioenpremies in het land. Hij deed die toezegging na vier dagen van demonstraties, waarbij volgens lokale media zeker tien mensen om het leven kwamen.

In een televisietoespraak zei hij dat hij wil dat er "een einde komt aan de terreur voor de families in Nicaragua". Het was het eerste publieke optreden van de president sinds de ongeregeldheden, die afgelopen woensdag begonnen.

Pensioenen gekort

De demonstraties zijn gericht tegen een nieuwe wet van de regering van Ortega, waarin de sociale premies worden verhoogd en tegelijkertijd de pensioenuitkeringen worden gekort. Aanvankelijk gingen honderden gepensioneerden de straat op. Die kregen later steun van studenten en werknemers uit het hele land.

De politie treedt hard op tegen de demonstranten en Ortega liet vijf tv-zenders uit de lucht halen. In zijn tv-toespraak verdedigde Ortega het hardhandige ingrijpen van de politie en zei hij dat onder de betogers veel criminelen zijn.