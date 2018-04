Doden bij anti-regeringsdemonstraties Nicaragua

In Nicaragua zijn vijf doden en tientallen gewonden gevallen bij demonstraties tegen de regering. Boze Nicaraguanen gaan al dagen de straat op om te protesteren tegen een versobering van de sociale zekerheid. De protesten lopen geregeld uit de hand.

De doden vielen donderdag en gisteren, allemaal in en rond de hoofdstad Managua. Een van de slachtoffers is een politieman. Hij werd doodgeschoten in een menigte.

Bij de protesten wordt over en weer geschoten. Ook steken betogers barricades in brand en bekogelen ze de politie met stenen. Agenten gebruiken op hun beurt traangas.

Pensioenen

De demonstraties richten zich tegen een nieuwe wet van de regering-Ortega, die de sociale premies verhoogt maar de pensioenuitkeringen kort. Woensdag gingen voor het eerst honderden gepensioneerden de straat op; die kregen later steun van studenten en werknemers uit het hele land.

De autoritaire Ortega laat de politie hard optreden en heeft vijf tv-zenders uit de lucht gehaald. Zijn vrouw, vice-president Rosario Murillo, heeft de demonstranten vergeleken met "vampieren die bloed willen om hun politieke agenda te voeden".