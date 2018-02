Waarom staat terreurverdachte Abdeslam voor een Belgische rechter?

Salah Abdeslam staat vanaf vandaag terecht in Brussel. Abdeslam is de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs van november 2015. Toch staat hij nu niet voor een Franse, maar voor een Belgische rechter.

De rechtszaak in Brussel draait namelijk niet om de aanslagen zelf, maar om een dodelijke schietpartij in maart 2016, enkele dagen voordat Abdeslam werd gearresteerd. Toen Franse en Belgische agenten de woning binnenvielen waar hij zich met twee anderen schuilhield, ontstond een vuurgevecht waarbij drie agenten gewond raakten.

In onderstaande video is een reconstructie te zien van de aanslagen in Parijs en wat daarna gebeurde: