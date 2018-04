Kan Zuckerberg de hoorzittingen aan? 'Hij moet wel, hij is de baas'

De verwachting is dat het niet alleen over het privacyschandaal van Cambridge Analytica zal gaan. Facebook heeft te kampen met meer problemen. Denk aan de Russische inmenging via sociale media. Of wat dacht je van de problemen rondom nepnieuws? En aangezien Zuckerberg niet elke week langskomt zullen er ongetwijfeld politici zijn die daar ook vragen over stellen.

Wie er vanavond niet zitten, in tegenstelling tot een eerder veelbesproken hoorzitting met de techbedrijven, zijn Google en Twitter. In eerste instantie was dat wel het plan. Maar uiteindelijk besloot de Senaat de zitting toch vooral om Facebook te laten draaien.

Nieuwe regelgeving?

De hoorzittingen van vandaag en morgen zijn aan de ene kant een groot politiek spel, je zou bijna kunnen spreken van een tv-show. Maar, we moeten niet vergeten dat het uiteindelijk ook gaat om de vraag wat er na deze dagen gaat veranderen. In tegenstelling tot Europa is de privacy van internetgebruikers in de VS veel minder goed beschermd. Dat zou met dit schandaal rond Facebook kunnen veranderen.

Zuckerberg heeft al wel gezegd dat hij dezelfde privacy-maatregelen in de VS wil nemen als in Europa. Hier gaat op 25 mei de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in, daarin staan strengere regels voor het verwerken van gegevens.

Daarnaast loopt er nog een onderzoek van de FTC, de handelstoezichthouder in de VS, die onderzoekt of Facebook een afspraak uit 2011 heeft geschonden. Dat ging over de vraag hoe Facebook moet omgaan met gebruikersdata. Het bedrijf moet volgens die afspraak expliciete toestemming vragen aan gebruikers voor het gebruik van de data, als die verder reikt dan wat in de privacyinstellingen staat. Experts vermoeden, schrijft The Washington Post, dat die afspraak waarschijnlijk is geschonden en dat kan Facebook potentieel een miljoenenboete opleveren.