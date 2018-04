Facebookbaas Zuckerberg zegt sorry (en dat is niet voor het eerst)

Het gaat om de introductie van de News Feed, die veel ophef veroorzaakt: informatie die eerst alleen te zien was als je naar iemands profiel navigeerde, is nu opeens in een overzicht te zien. Nu is dat vanzelfsprekend zien, maar toen was het voor veel mensen een verrassing. "We hebben dit echt verpest", geeft Zuckerberg toe.

Toen Facebook voor het eerst gepersonaliseerde advertenties inzette, tot onvrede van gebruikers: "We hebben het slecht gedaan. Ik bied hier mijn excuses voor aan." Een paar jaar later, toen adverteerders data van gebruikers bleken te kunnen zien: "Soms handelen we te snel. We zullen actie ondernemen na recente bezwaren."