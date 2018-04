Uur lang praten met Zuckerberg: vaak sorry en verbetering kost tijd

De feiten zijn dus niet mals. Dat was ook te merken aan de toon van Zuckerberg. "We zijn een idealistisch en optimistisch bedrijf. In de eerste tien jaar van ons bestaan waren we gefocust op het goede dat het verbinden van mensen brengt." Hij erkende vervolgens dat er daardoor te weinig oog was voor de problemen. "We hadden onvoldoende door wat onze verantwoordelijkheid is. En dat was een grote fout, het was mijn fout."

Niemand is perfect

Die erkenning leverde ook de vraag op wat dit betekent voor de positie van Zuckerberg. Hij is - en dat is natuurlijk niet zo verrassend - niet van plan om op te stappen. "Als je zoiets nieuws als Facebook opzet, dan zul je fouten maken. Niemand kan perfect zijn, maar men mag ons afrekenen op de lessen die we trekken uit fouten. Het draait erom dat we iets bouwen wat mensen leuk vinden en hun leven beter maak."

Ook is Zuckerberg niet van plan om iemand anders wel te ontslaan. "Ik ben Facebook begonnen. Ik ben de baas. Ik ben verantwoordelijke voor wat hier gebeurt. Ik ben er niet op uit een zondebok te vinden voor de fouten die we hebben gemaakt."