Wekdienst 2/4: gewonden bij schietpartij en man wil Jezus redden

Wat heb je gemist?

Ruimtestation Tiangong-1 is afgelopen nacht teruggekeerd in de atmosfeer. Volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie is het grootste gedeelte vergaan toen het de dampkring binnenkwam. Onderdelen van Tiangong-1 zijn in de Stille Zuidzee terechtgekomen.

Het Chinese ruimtestation werd in 2011 gelanceerd om ervaring met ruimtestations op te doen. De laatste bemanning vertrok in 2013. Volgens westerse experts ging het contact met het station in 2016 verloren.