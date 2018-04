Selfies centraal in museum Los Angeles

Neem eens een selfie in de beroemde slaapkamer van Van Gogh. Of boven op het hoogste gebouw van Los Angeles. Ontdek hoe Mona Lisa eruitziet met een duckface. Of bekijk de allereerste selfie uit 1839, van Robert Cornelius. Het kan de komende twee maanden in het Museum of Selfies in LA.

In het pop-upmuseum staan de kunst, geschiedenis en culturele impact van de selfie centraal. Daarnaast worden bezoekers uitgenodigd zelf aan de slag te gaan met interactieve selfie-illusies. In tegenstelling tot veel andere musea wordt het gebruik van selfiesticks aangemoedigd: het museum heeft zelf eentje met een recordlengte van 27,5 meter.

"Of je er nu dol op bent of ze haat, hierna zul je een selfie nooit meer hetzelfde zien", belooft de website van het museum.