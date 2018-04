Agenten omgekomen bij gevangenisopstand Mexico

Bij een gevangenisopstand in de Mexicaanse staat Veracruz zijn zeker zes politieagenten omgekomen. Een zevende dode kon nog niet worden geïdentificeerd, dus is het onduidelijk of het gaat om een bewaker of een gedetineerde.

De agenten waren in de gevangenis om gevaarlijke gevangenen over te plaatsen naar een ander complex. De vier zouden vanuit hun cel een crimineel netwerk hebben gerund.

Toen de agenten aankwamen bij de cellen, liepen ze in een hinderlaag van de gevangenen. Ze werden in een afgesloten ruimte gedwongen, waarna hun belagers matrassen in brand staken. De agenten kwamen om door rookinhalatie.

Bij de opstand raakten ook vijftien agenten gewond, evenals zeven gevangenen. Het duurde een halve dag voordat de orde in de gevangenis kon worden hersteld.