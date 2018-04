Rechtszaak tegen Bill Cosby begint opnieuw

Tien maanden nadat een eerste jury het niet eens had kunnen worden over een oordeel, begint vandaag de juryselectie voor het nieuwe proces van Bill Cosby. De eens zo populair komiek staat terecht voor seksueel misbruik van één vrouw, maar wordt ook door veel anderen van aanranding of verkrachting beschuldigd.

De zaak tegen de 80-jarige Cosby stamt uit 2004. Andrea Constand zegt dat ze toen door Cosby werd gedrogeerd tijdens een bezoek aan zijn huis, waarna hij zich aan haar vergreep. Cosby zegt dat Constand instemde met seks.

Vorig jaar kon de jury het niet eens worden over welk verhaal geloofd moest worden. Na tien dagen beraadslagingen besloot de rechter daarom een nieuw proces te bevelen.

MeToo

De positie van Cosby is dit keer minder sterk, omdat de rechter nu wel getuigenissen toestaat van andere vrouwen die Cosby beschuldigen. In totaal mogen vijf anderen hun verhaal doen. Daarnaast kan de opkomst van de MeToo-beweging van invloed zijn op de jury.

De komende dagen zullen in Philadelphia aanklagers en verdediging potentiële juryleden aan de tand voelen over de zaak. Belangrijk is daarbij te achterhalen of de kandidaten onbevooroordeeld aan het proces kunnen beginnen. Gezien de grote hoeveelheid publiciteit rond de zaak kan dat moeilijk worden.

De rechter sprak eerder de verwachting uit dat de rechtszaak ongeveer een maand gaat duren, twee keer zolang als het proces vorig jaar.