Twee zwaargewonden bij schietpartij in Amsterdam

Bij een schietpartij in De Pijp in Amsterdam zijn twee mannen zwaargewond geraakt. Ze zaten in een café aan de Van Ostadestraat toen ze meerdere keren werden beschoten door een man.

Volgens ooggetuigen zou de schutter uit een auto gestapt zijn die vlak voor het café stopte, meldt AT5. Meteen na de schietpartij stapte de schutter weer in de auto, die met hoge snelheid wegreed.

De slachtoffers zijn overgebracht naar een Amsterdams ziekenhuis. De politie heeft de omgeving van het café afgezet en is een onderzoek gestart naar de schietpartij.

Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.