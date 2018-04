Bedenker Hill Street Blues, L.A. Law overleden

De Amerikaanse tv-schrijver en producent Steven Boncho is op 74-jarige leeftijd overleden. Boncho was de man achter meerdere succesvolle televisieseries, zoals Hill Street Blues, L.A. Law en NYPD Blue.

Boncho begon zijn carrière als scriptschrijver van films bij Universal. De studio zette hem echter steeds vaker aan het werk voor televisie: zo kreeg hij in 1971 zijn eerste van 34 Emmy-nominaties voor zijn script voor een Columbo-aflevering. Hij zou er uiteindelijk tien winnen.

In 1981 was hij de drijvende kracht achter Hill Street Blues, een realistische politieserie over het leven en werk van agenten in een niet nader genoemde Amerikaanse stad. Elke aflevering van een uur volgde vaak een werkdag van het bureau; vaak begon een aflevering met de dagelijkse briefing van agenten, afgesloten met het advies "Let's be careful out there".

Feuilleton

De series van Boncho behandelden vaak controversiële onderwerpen die tot dan toe ongezien waren op de Amerikaanse televisie, zoals misdaad, drugsgebruik en geweld. Hij koos bovendien voor de ongebruikelijke feuilletonvorm, in plaats van afgeronde verhalen te vertellen per aflevering.

Boncho legde eens uit dat het format volgde uit het feit dat hij voor een grote cast had gekozen. "We konden niet zo veel verhalen vertellen in een show van een uur. In plaats van dan maar te schrappen, besloten we de verhaallijn gewoon over te laten lopen in de volgende show."

De werkwijze leidde wel tot een conflict met de studio: in het vijfde seizoen werd Boncho ontslagen omdat de verhaallijnen te breed werden en de kosten te hoog. Broncho nam revanche door bij een concurrent het succesvolle L.A. Law op te zetten.

Ophef

Door het succes van Hill Street Blues kreeg hij in 1987 een ongekend aanbod van tv-zender ABC: hij kreeg een contract voor tien series in zes jaar, ter waarde van enkele miljoenen. Hoewel er enkele missers tussen zaten (zoals de musicalserie Cop Rock) leidde dat ook tot de comedyseries Doogie Howser, M.D. en NYPD Blue.

Op die laatste serie kwam al voor de eerste aflevering kritiek van conservatieve christenen, die protesteerden tegen de onderwerpen en het taalgebruik. "Dat gaf een ophef die we nooit met een reclamecampagne hadden kunnen krijgen", lachte Boncho later. "En godzijdank, want de kijkcijfers waren enorm."

Boncho leed al lange tijd aan leukemie. Een stamceltransplantatie in 2014 gaf hem een paar jaar extra, maar uiteindelijk overleed hij in zijn slaap aan de kanker.