Verbod op rotjes al dit jaar ingevoerd

Rotjes worden nog dit jaar uit de verkoop gehaald. Bronnen bevestigen dat naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws.

Minister Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven willen een verbod op het zogenoemde werpbaar knalvuurwerk. Aanleiding is een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) van vorig jaar. De OVV vindt al langer dat de veiligheid rond Oud en Nieuw "in het geding" is.

Bij jaarwisselingen gebeuren er vaak ernstige ongelukken met vuurwerk, waarbij volwassenen en kinderen ledematen of ogen kwijtraken. Er valt gemiddeld één dodelijk slachtoffer per jaar. Volgens het Verbond van Verzekeraars was er bij de vorige jaarwisseling zo'n 13 miljoen euro aan schade.

Totaalverbod

De politie liet al eerder weren voor een verbod op knalvuurwerk te zijn. Oud-voorzitter van de OVV Pieter van Vollenhoven pleitte al eerder voor een debat over een totaalverbod op vuurwerk.

Zo'n totaalverbod gaat de bewindslieden te ver, maar het verbod op rotjes kan gezien worden als een eerste stap om het afschieten van vuurwerk verder aan banden te leggen.

De minister en staatssecretaris willen ook met de politie gaan kijken hoe ze de nieuwe regeling kunnen handhaven. Dat is niet eenvoudig, want gevaarlijk vuurwerk, zoals cobra's of strijkers, kan ook illegaal worden verkregen. Ook kopen veel Nederlanders vuurwerk in de buurlanden België en Duitsland.

Het kabinet besluit donderdag over het verbod op rotjes.