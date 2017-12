'Vuurwerkvluchteling' Hayo verwacht duizenden Nederlanders in zijn winkel

Vuurwerk kopen in Duitsland is niet illegaal zolang het voldoet aan de eisen van de Nederlandse wet. Het consumentenvuurwerk dat in de Duitse winkels ligt moet, net als bij ons, aan Europese regels voldoen. Als het CE-keurmerk erop zit is dat het geval. Bij ons en bij onze buren mag bijvoorbeeld 500 gram kruit in een cakebox zitten.

Toch kun je niet meteen voor de hele buurt vuurwerk gaan shoppen; er geldt een maximum van 25 kilo per auto of busje. Niet iedereen blijkt daarvan op de hoogte te zijn. Een man die zijn hele auto vol met vuurwerk heeft geladen zegt dat hij juist speciaal nog iemand heeft meegenomen. "Want je mag 25 kilo per persoon meenemen, heb ik ergens gelezen." En als hij dan toch gecontroleerd wordt? "Nou dan knipper ik nog een keer met mijn blauwe ogen."

Gerichte controles

De politie Oost-Nederland benadrukt dat je zelf verantwoordelijk bent om te checken of het vuurwerk legaal is. De komende dagen zal de politie bij Duitse grensovergangen extra controleren op vuurwerk. De nadruk ligt daarbij op illegaal vuurwerk en niet op het legale consumentenvuurwerk, tenzij mensen duidelijk te veel in hun auto hebben liggen.

Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag je vuurwerk afsteken.