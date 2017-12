Verkoop vuurwerk begonnen, 'ze komen vooral voor de Westen Thunders'

'Een echte vuurwerkfanaat'

"Het valt op dat het publiek jong is. Ik schat tussen de 8 en 18 jaar", zegt Holtrop. Deze jongen is 14 jaar. "Ik ga gewoon vanaf 10.00 uur knallen denk ik. En dan de hele dag door. Maar ik ruim het wel altijd op, dat wel."

Volgens zijn moeder is hij een echte vuurwerkfanaat. "in de zomer is hij al bezig met zijn vuurwerkbestelling. Hij kent alle folders uit zijn hoofd."

Laatste moment

De vuurwerkverkoop had flink te lijden onder de economische crisis maar trekt steeds verder aan. "We hebben nu al zeker 20 procent meer verkoop dan vorig jaar", vertelt Huygen. Wel vindt ze het jammer dat er op zondag geen vuurwerk mag worden verkocht. "Er zijn altijd veel mensen die op het laatste moment nog besluiten om vuurwerk te kopen. Dat loop je dan misschien mis."

Met het afsteken van vuurwerk moet je nog wel even wachten. Het mag van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Het slechte nieuws is dat het waarschijnlijk behoorlijk gaat regenen in de nacht van 31 december op 1 januari.